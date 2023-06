India. I primi treni tornano a circolare lungo i binari del disastro ferroviario

I treni passeggeri e merci hanno ripreso a circolare nelle prime ore di lunedì vicino Balasore nello stato orientale dell'Odisha lungo i binari che venerdì sera sono stati teatro del più grave disastro ferroviario in India degli ultimi decenni in cui sono morte almeno 275 persone.

Le immagini riprese dal drone mostrano i primi convogli che procedono lentamente accanto alle carrozze accartocciate mentre ancora sono in corso i lavori di ripristino completo della linea.

Quasi 1.200 persone sono rimaste ferite quando un treno passeggeri ha urtato un treno merci fermo, è uscito dai binarie e ha colpito un altro treno passeggeri che passava in direzione opposta. Le indagini preliminari hanno indicato in un guasto al segnalamento elettronico la causa dell’incidente.

Le autorità avevano inizialmente annunciato 288 morti, ma il governo dello Stato di Odisha ha poi rivisto il bilancio a 275 morti perché alcuni corpi sono stati contati due volte per errore. Tuttavia si teme che il bilancio torni a salire. Dei 1.175 feriti, 382 sono ancora ricoverati in ospedale e molti versano in gravi condizioni.