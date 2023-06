Disavventura sulla nave da crociera: la tempesta fa volare tutto e gli ospiti si aggrappano ovunque

Attimi di paura sulla nave da crociera Royal Caribbean, in procinto di lasciare la Florida da Port Canaveral. Le immagini, amatoriali, rendono l'idea di quanto avvenuto. All'improvviso il sole è scomparso e la tempesta si è abbattuta sui malcapitati. C'è gente disperata in cerca di un riparo mentre acqua e vento sballottolano gli arredi da una parte all'altra della lussuosa imbarcazione. Un lettino cade da un piano rialzato e per poco non colpisce una donna, che tiene in braccio il bambino. Sono attimi concitati. La tempesta che ha colpito la “Independence of the Seas” fortunatamente non ha fatto registrare vittime né feriti gravi.