Drone mostra la distruzione dopo l'attacco missilistico a Odessa: vigili scoprono i resti di metallo

Le forze ucraine hanno distrutto nella notte tre missili da crociera Kalibr e nove droni d'attacco Shahed-136/131 lanciati dai russi sul Paese: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare, come riporta Ukrinform. Tre missili sono stati abbattuti e uno ha colpito un obiettivo civile. Inoltre, i russi hanno lanciato dieci droni d'attacco Shahed-136/131 di fabbricazione iraniana dalla costa orientale del Mar d'Azov in direzione sud-est, nove dei quali sono stati abbattuti. Dalla regione di Rostov, prosegue il rapporto, le forze russe hanno lanciato nella regione di Donetsk sei missili da crociera Kh-22 da quattro bombardieri a lungo raggio Tu-22-M3.

Nel video, le riprese di un drone dall'alto a Odessa, mostrano le macerie e l'effetto del forte impatto dei missili di Mosca sulla città.

Almeno sei persone hanno perso la vita in Ucraina nelle prime ore della giornata a causa di attacchi missilistici dell'esercito russo contro le citta di Odessa, Kramatorsk e Kostyantynivka. Tre persone sono morte nella prima località che si affaccia sul Mar nero, dove sono rimaste ferite anche altre 13 persone, stando ai report delle autorità ucraine. Colpiti edifici residenziali, pubblici nonché un centro commerciale. Le squadre di soccorso sono al lavoro per trarre in salvo i superstiti e spegnere gli incendi causati dai raid.