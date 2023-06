"Ecco come appare Kherson ora": case sommerse dall'acqua, spuntano solo i tetti, il video sui social ucraini. Filmato mostra l'alluvione della città del Sud dopo l'esplosione della diga di Kakhovka

"La distruzione della diga di Kakhovka è un altro colpo per il benessere dei bambini dell'Ucraina. I danni e le conseguenti inondazioni hanno costretto migliaia di bambini a fuggire dalle loro case e a non avere accesso all'acqua potabile e all'energia elettrica. I team dell’UNICEF stanno rispondendo, fornendo forniture essenziali di acqua e servizi igienici, e hanno allestito gli Spilno Child Spots (spazi protetti) nei luoghi di transito per fornire ai bambini cure e sostegno. Le regole della guerra sono chiare. I bambini e i servizi e le infrastrutture essenziali devono essere protetti in ogni momento". Lo ha dichiarato il Direttore generale dell’UNICEF Catherine Russell.Presso la stazione di Mykolaiv, i team mobili dell'UNICEF stanno aiutando le persone evacuate dalla regione di Kherson in seguito all'attacco ieri alla diga di Kakhovka - alcune delle circa 16.000 persone colpite. L'UNICEF sta fornendo supporto medico e psicosociale, acqua sicura, kit igienici e kit per bambini. Verrà inoltre fornito un sostegno in denaro alle famiglie con bambini nei distretti.