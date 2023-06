Articolo 1 confluisce nel PD, Elly Schlein interviene all'ultima assemblea

"Oggi è un giorno di ricongiungimento familiare, avremo molto bisogno di voi nella sfida che ci aspetta col Pd, finisce una storia ma ne inizia un'altra". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, all' assemblea di Articolo 1 alla ex Whirlpool di Napoli . E' l'ultimo atto del partito guidato da Roberto Speranza che oggi si trasforma in una associazione interna al Partito Democratico. Qui l'intervento integrale della segretaria.