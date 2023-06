Engage, il nuovo singolo "Mc Drive": parallelismo con le aspettative irraggiungibili della vita

Caggiano, cantante e compositore irpino classe 1999, inizia il suo percorso musicale da chitarrista turnista di cover band locali. Oggi Engage unisce l'introspezione del cantautorato ad un'attitudine esplosiva di vivere la musica dal vivo, con un occhio strizzato alla musica indie pop e influenze di altri generi. Nel 2023 firma con la casa discografica Compagnia NuoveIndye.

Ora in Mc Drive descrive il disagio di non aver trovato tutto quello che si è ordinato all'interno del proprio ordine takeaway, ovviamente già pagato, facendo un parallelismo con le situazioni della vita piene di aspettative che si rivelano irraggiungibili. La stessa insoddisfazione affrontata spesso quando ordini l'amore nel take away della vita, magari in una relazione a distanza, e dentro ad ogni pacco non trovi mai quello che vorresti.