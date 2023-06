Esplosione dopo lancio della granata in trincea, pallottole in abbondanza: ucraini "stanano" soldati

Un video dei "combattenti del plotone galiziano della 1a compagnia del 2o battaglione d'assalto" di Kiev: soldati lanciano una granata dentro il buco della trincea sotterranea, mentre un altro spara pallottole con un mitragliatore. Secondo il post diffuso sui social ucraini, si tratta di una operazione per stanare i soldati nemici rimasti all'interno delle trincee, sul fronte nei pressi della città dell'Est di Bakhmut.

Il Wall Street Journal riporta che il Giappone è in trattative per fornire proiettili di artiglieria agli Stati Uniti per rafforzare le scorte per la controffensiva dell'Ucraina contro la Russia. Ad oggi, il Giappone ha fornito solo aiuti non letali all'Ucraina. Il WSJ afferma che Tokyo sta valutando la possibilità di fornire proiettili da 155 mm "in base a un accordo del 2016 che consente a Giappone e Stati Uniti di condividere le munizioni come parte della loro alleanza di sicurezza di lunga data".

Kiev fa "progressi" sul campo di battaglia, grazie al "coraggio e all'impegno" delle sue forze armate ma anche "al supporto fornito dagli alleati della Nato". Alla vigilia della ministeriale Difesa dell'Alleanza Atlantica il Segretario generale, Jens Stoltenberg, conferma i nuovi passi avanti effettuati dall'Ucraina nella sua controffensiva. Le truppe di Kiev affermano di essere avanzate dai 200 metri agli 1,4 chilometri in diversi settori del fronte negli ultimi tre giorni e di aver liberato un'area di circa 3 chilometri quadrati. Anche se la viceministra ucraina della Difesa Hanna Malyar resta cauta, parlando di "successo parziale" dei militari di Kiev che affrontano "combattimenti estremamente feroci" e la "superiorità aerea e di artiglieria del nemico". Ma Stoltenberg guarda anche al futuro del Paese invaso, annunciando che la ministeriale discuterà "di un pacchetto pluriennale di sostegno con finanziamenti sostanziali per garantire che l'Ucraina possa difendersi a lungo termine" perché "dobbiamo garantire che, quando questa guerra finirà, siano in atto accordi credibili per la sicurezza dell'Ucraina".