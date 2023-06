Falsi messaggi per giustificare l'alibi: la supplicava di farsi viva ma l'aveva già uccisa: le chat

Nel video i "print screen", le immagini, delle chat inviate da Alessandro Impagnatiello a Giulia Tramontano, ed intercettate dagli investigatori che sono entrate nella documentazione probatoria che ha portato all'arresto del giovane. Si tratta di "falsi messaggi", per depistare gli inquirenti e giustificare l'alibi dell'assassino: Impagnatiello la supplicava di farsi viva, ma in quei giorni, Giulia era già morta e abbandonata nel bagagliaio dell'auto dell'ex compagno.



E poi, la raccapricciante messa in scena dell'ex dove faceva finta di litigare e poi riappacificarsi con Giulia, descrivendosi "disperato" per non riuscire a trovarla. Secondo i magistrati titolari dell'inchiesta, questo testimonierebbe la natura manipolatoria del giovane.