Fascicolo sanitario elettronico, Schillaci: “C'è l'ok del garante della privacy”

Via libera da parte del Garante per la protezione dei dati personali alla parte legata alla privacy del fascicolo sanitario elettronico. Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci, che abbiamo incontrato a Manduria durante la rassegna “Forum in masseria” di Bruno Vespa.

“È un risultato importante ed è un primo passo nella giusta direzione”, ha affermato il Ministro perché “la digitalizzazione è il punto di partenza per ridurre le disuguaglianze. Credo che con la digitalizzazione, alla quale sono stati dedicati molti fondi del Pnrr, finalmente la sanità arriverà dappertutto, tagliando le distanze tra nord e sud”, ha aggiunto.

La medicina del territorio

Rispetto poi alla carenza di medici di famiglia e alla scarsa attrattività del settore, Schillaci ha sottolineato che “bisogna riqualificare il medico di famiglia, anche con una formazione diversa”. Per le carenze sul territorio, ancora oggi chi è più ricco vive di più e questo – ha aggiunto– è inaccettabile. Troveremo degli accordi che facciano riapprezzare la figura del medico di famiglia”.

Le liste di attesa

Quello delle liste di attesa è un problema cronico “bisogna impegnarsi a fondo, è fondamentale ispirarsi a criteri di appropriatezza degli esami” ha concluso il ministro.