Caserta, rimprovera un minorenne che getta gusci di arachidi, cade a terra per uno spintone e muore

Per un pugno di arachidi. E' morto Giovanni Sasso, l'imprenditore 48enne di Cellole, nel Casertano, che venerdì scorso è stato ricoverato in gravi condizioni dopo la lite con un 17enne durante la quale è caduto a terra battendo la testa. Fatale la frattura alla base del cranio che l'ha portato al coma e poi alla morte. Lascia una moglie e tre figli.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 17enne era uscito dal negozio di un barbiere in compagnia dello zio, mangiando arachidi e buttando i gusci per terra. Passando davanti alla concessionaria d'auto di Sasso sarebbe stato rimproverato dalla moglie dell'imprenditore, che sarebbe intervenuto in un secondo momento intimando al minorenne di smetterla di buttare i gusci per terra. Ne sarebbe nata una lite con spintoni, uno dei quali è stato fatale a Sasso. Il minorenne potrebbe ora essere indagato per omicidio colposo.

Straziata dal dolore la comunità di Cellole. “Giovanni era un ragazzo pieno di vita - ha commentato il sindaco Guido Di Leone - Ogni parola è superflua davanti ad una tragedia del genere. Meglio meditare in silenzio, nel dolore e nel rispetto. E' difficile da comprendere. E' impossibile da accettare”