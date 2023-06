Amadeus vestito da Mengoni canta in playback “Due Vite”: poi l'audio registrato a sua insaputa

Parrucca e barba neri, Amadeus si presenta da Fiorello con uno spolverino e una maglia argentata imitando il cantante Marco Mengoni. Si esibisce davanti a una folla senza precedenti, in via Asiago 10 sono arrivati in massa per assistere all'ultima puntata del programma “Viva Rai2!”. La canzone “Due vite” è accompagnata dalle ballerine che gli danzano intorno e uno schermo tempestoso proiettato in basso. “Sembri un lupo mannaro a New York!”, esclama divertito Fiorello. “Lo zio di Mengoni”, ribatte Amadeus che si toglie lo spolverino per il caldo e mostra la “maglia della salute”, bianca. Una volta in studio la sorpresa. La regia ha registrato il cantato del conduttore, che si era esibito in playback. L'ascolto è tutto da ridere.