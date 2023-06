Fiorello da Bruno Vespa svela: “Andrò alla serata finale del Festival di Sanremo”

“Visto che non hanno licenziato Amadeus, andrai a trovarlo al Festival?”, chiede Bruno Vespa a Fiorello che risponde: “Andrò alla serata finale. Gli dirò adesso è finito, andiamo via. Ma io non ci credo che sarà l'ultimo”, dice il comico siciliano ospite del programma “Cinque minuti”. Dopo la rivelazione, il conduttore di “Viva Rai2!” si congeda - su esplicita richiesta del conduttore - con l'imitazione del suo amico Amadeus.