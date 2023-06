Forum economico, Putin chiede un minuto di silenzio per Berlusconi: “Una figura di livello mondiale”

“Il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha chiesto di osservare un minuto di silenzio in memoria di Silvio Berlusconi durante il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo”, lo riporta l'Ambasciata russa in Italia. Berlusconi “ha fatto molto per costruire normali relazioni a lungo termine tra la Russia e la Nato - ha detto Putin -. Era una persona brillante, energica, che ha agito molto. Senza alcuna esagerazione, penso che fosse una figura di livello mondiale”.