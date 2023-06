Francia: a Parigi evacuata Place de la Concorde, il video

Continuano le violenze e le proteste in Francia per l'uccisione di Nahel, il diciassettenne raggiunto da un colpo d'arma da fuoco della polizia lo scorso martedì a Nanterre. Nonostante i divieti della Questura e della Prefettura, diverse persone si sono riunite in Place de la Concorde, a Parigi, dando vita a una manifestazione non autorizzata. Dopo un paio d'ore la piazza è stata evacuata dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Lo riportano media francesi. Situazione simile a Lione, dove però alla manifestazione non organizzata è stato dato ordine di dispersione già da oltre un'ora e diversi scontri si sono da allora registrati fra manifestanti e polizia. Danni e saccheggi nel centro di Marsiglia, dove finora sono stati effettuati 42 fermi.

Con un decreto, sono stati vietati gli assembramenti non autorizzati in particolare intorno a Place de la Concorde, agli Champs-Élysées, alle Tuileries, a Champ-de-Mars, all'Assemblea nazionale, dalle 19 di oggi alle 5 di domani.