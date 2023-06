No Tav in Francia, scontri tra polizia e manifestanti. Lanci di lacrimogeni e feriti

Si sono registrati tafferugli tra la polizia e manifestanti riuniti per protestare contro il cantiere della linea ad alta velocità Lione-Torino , nei pressi di Saint-Rémy-de-Maurienne, in Savoia. "E' stato fatto uso di gas lacrimogeni da parte della polizia per tenere a distanza i manifestanti ostili dopo il lancio di proiettili ", ha detto la gendarmeria alla France-Presse. Ci sarebbero tre feriti tra i manifestanti.