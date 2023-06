La corsa per i diritti è una corsa sui tacchi

Correre sui tacchi alti non è facile.



Sarà anche per rimarcare le difficoltà nell'esprimere le proprie libertà che decine di persone, in gran parte uomini, hanno fatto proprio questo in pieno centro a Madrid, per il 24mo anno consecutivo: correre, anzi gareggiare nella corsa indossando scarpe con tacchi di altezza minima 10 centimetri.

E' uno degli eventi della settimana del Pride, che vuole rivendicare l'identità e i diritti di ogni soggettività e ogni orientamento sessuale: e che nella capitale spagnola è uno dei più festosi e partecipati al mondo.

Ma le elezioni politiche si avvicinano. Molti temono che una vittoria dei conservatori del Partito Popolare e dell'estrema destra di Vox possa portare a gravi restrizioni su questo genere di eventi, come è successo in una cittadina spagnola dove l'amministrazione sta cercando di vietare la bandiera arcobaleno che rappresenta la comunità LGBTQ+.

Qui a Madrid, nel quartiere Chueca che è punteggiato di bandiere multicolori e locali gay-friendly, per ora la minaccia sembra lontana. E in vista del grande corteo di sabato 1 luglio si gioca e si corre - sui tacchi.

I partecipanti devono indossare tacchi da 10 cm e recuperare durante il percorso un borsello con dentro un vestito. Non è tutto: per rendere la cosa più acrobatica, ci si deve anche truccare in corsa con il rossetto. E' la rappresentazione parodizzata di quello che molte donne devono fare ogni giorno della loro vita. Qui almeno c'è un premio: chi vince si aggiudica 350 euro.