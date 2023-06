Gender reveal per Kourtney Kardashian e Travis Barker: aspettano un maschietto

La pratica sempre più diffusa di organizzare il “gender reveal”, ossia un party per dare la notizia del sesso del nascituro ha preso piega e la sorella maggiore del clan Kardashian, Kourtney, non poteva certo sottrarsi alla nuova moda.

“A baby boy”, un maschietto. Fasciata in abito bianco ultra aderente, le forme della maternità in evidenza, la 44enne è apparsa, come si suol dire, raggiante. Con lei, il marito Travis Barker, batterista della band dei Blink-182 che ha preannunciato, con rullo di tamburi, il momento della rivelazione. Al momento dello scoppio, tra le grida di amici e parenti, il colore blu è esploso fuori dai palloncini in mille coriandoli sulle loro teste

La notizia è stata data sul suo profilo Instagram ufficiale.

Per Kourtney Kardashian si tratta del quarto figlio. I primi tre (una bambina e due maschi) li ha avuti da Scott Disick, protagonista assieme a lei delle prime stagioni del programma al limite del trash “Al passo con i Kardashian” andato in onda ininterrottamente dal 2007 al 2021.