Ghiaccio in Antartide: a maggio toccato un nuovo minimo record

Per la terza volta nel 2023, l'estensione del ghiaccio marino antartico ha toccato un minimo record rispetto al periodo dell’anno raggiungendo in media gli 8,8 milioni di chilometri quadrati, 1,8 milioni al di sotto della media per il mese di maggio nel periodo 1991-2020. Si tratta di una diminuzione del 17 per cento registrato attraverso i dati satellitari.

Sono le cifre del Copernicus ECMWF, il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine di Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell’Unione Europea.

In particolare "le concentrazioni di ghiaccio marino sono state molto al di sotto della media nei mari di Weddell, Bellingshausen e a nord, nord-ovest del mare di Ross settentrionale, mentre nel mare di Amundsen hanno continuato a prevalere concentrazioni superiori alla media".

Le concentrazioni inferiori alla media nel Mare di Weddell, specifica Copernicus, sono associate a temperature superficiali dell'aria ben superiori alla media.