Giappone. L’acqua del porto di Okinawa diventa rosso sangue

Il porto e un canale di Okinawa in Giappone si sono tinti di rosso a causa di uno sversamento proveniente da un birrificio situato nelle vicinanze.

Il liquido fuoriuscito, usato nel sistema di raffreddamento dei serbatoi della birra, è tinto di rosso in modo da poter essere identificato in caso di infiltrazione.

Sui social media molti residenti hanno postato foto e video allarmanti definendo le acque scarlatte “raccapriccianti” e, all’apparenza, “velenose”.

I responsabili dell’azienda si sono scusati per aver “provocato disagi e preoccupazioni” agli abitanti di Nago, assicurando che la presenza del liquido - il glicole propilenico, utilizzato nei sistemi antigelo e per assorbire l'acqua in eccesso - non comportava rischi per la salute umana.