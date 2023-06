Giorgia Meloni al Forum di Wachau: è tempo che l'Europa sia un gigante della politica

"Siamo nel bel mezzo di uno scenario di crisi, di molte crisi. Però le crisi sono un’occasione, sono la vera occasione di mettersi in discussione, di ripensarsi, di scegliere, e scegliere è il sale della politica. Questo è il nostro tempo, è il tempo della politica. Capire i nostri errori, correggerli, dire la verità, decidere, non temere di essere all'altezza della storia. Perché la storia è di fronte a noi, ci chiama a dimostrare il valore che abbiamo. Serve una nuova era, nelle relazioni internazionali con i paesi del partenariato sud, fondata sulla cooperazione paritaria con le nazioni".

Meloni, ruolo importante per Austria con Italia hub energetico

"Fra Italia e Austria ci sono forti scambi in tema autonomia strategica. Uno dei grandi obiettivi del nostro governo è affrontare il tema della sicurezza energetica, anche attraverso la capacità dell'Italia di giocare un ruolo di ponte fra i Paesi che possono produrre energia, particolarmente in Africa e Nord Africa - anche per rispondere al tema dei flussi migratori - e un problema di approvvigionamento energetico, in particolare per l'Europa del nord". Ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il bilaterale con il cancelliere austriaco Karl Nehammer. "L'obiettivo è trasformare l'Italia in un hub per l’approvvigionamento energetico per l'Europa, e questo vuol dire che l'Austria automaticamente giocherebbe in questa strategia ruolo molto importante - ha aggiunto la premier -. Stiamo lavorando sulle infrastrutture di collegamento, il SoutH2Corridor fra Italia, Austria e Germania. Ci sono scelte strategiche per l'Europa che ci vedono protagonisti. Sono Contenta e convinta che i nostri rapporti si intensificheranno".

Immigrazione, ''Non è umano lasciare campo libero a scafisti e trafficanti''

Per la premier Meloni serve un ''approccio nuovo'' per gestire l'emergenza migratoria. ''Non è umano lasciare campo libero a scafisti e trafficanti''.

Bisogna ''distinguere i rifugiati dai migranti economici, bisogna distinguere la due materie e lavorare con i Paesi di partenza e transito". E ribadisce che con il cancelliere Nehammer ''abbiamo da mesi posizioni comuni su molte questione strategiche che riguardano il Consiglio europeo proprio a partire dalla materia migratoria''.

Meloni: “È il tempo della politica”

In conclusione Giorgia meloni guarda al futuro: "Il destino ci sfida per spingerci a essere fieri di noi, Noi siamo chiamati ad affrontare questo tempo a testa alta e con dignità. È il tempo della politica ed è il tempo dell'Europa che deve essere un gigante della politica". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all'Europa Forum Wachau, in Bassa Austria, all'Abbazia di Goettweig.

"È un po' come la nostra abbazia di Montecassino", ha spiegato Meloni, sottolineando che in luoghi come questi “capisci che sei seduto sulle spalle di un gigante. E ti rendiconto che quegli ostacoli che sembravano insuperabili, sono alla portata, non dei burocrati ma della civiltà europea".

"Abbiamo bisogno della politica, affinché l’Europa sia un gigante politico e non burocratico. La priorità non è ripensare le regole, il tema è ripensare le priorità. Più saremo e più servirà il principio della sussidiarietà, il principio previsto dai trattati che meno si è applicato''.