Giorgia Meloni ha incontrato Saied: "L'Italia sostiene la Tunisia nei negoziati con l'Fmi"

"Nel pieno rispetto della sovranità tunisina, ho raccontato al presidente Saied degli sforzi che un Paese amico come l'Italia sta facendo per cercare di arrivare a una positiva conclusione dell'accordo fra la Tunisia e il Fondo Monetario Internazionale, che resta fondamentale per n rafforzamento e una piena ripresa del Paese". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell' incontro oggi a Tunisi con il presidente Kais Saied .

"Noi abbiamo portato avanti un'azione di sostegno alla Tunisia nei negoziati con l'Fmi sia al livello di Ue sia al livello di G7 con un approccio pragmatico", ha aggiunto Meloni.

"Le relazioni bilaterali continuano a essere molto solide, nel 2022 il nostro interscambio commerciale ha superato i 7 miliardi di euro. L'Italia è il primo partner della Tunisia, e questo grazie anche alla presenza stabile di oltre 900 imprese che operano in Tunisia. Continuiamo in modo decisivo ad accrescere gli investimenti e le opportunità di impiego nel paese".

Qui il suo discorso integrale durante il punto stampa tenuto alla fine del colloquio con Saied.