Giorgia Meloni: "Tacere sulla negazione della libertà religiosa equivale a essere complici"

Il diritto alla libertà religiosa “purtroppo, viene ancora oggi calpestato in troppe nazioni del mondo. E troppo spesso nella quasi totale indifferenza”, aggiungendo alla negazione del “diritto di professare la propria fede” anche “l'umiliazione dell'oblio. E questo è doppiamente inaccettabile, perché tacere sulla negazione della libertà religiosa equivale ad esserne complici. Noi non intendiamo farlo. È dovere di tutti difendere la libertà religiosa”: lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla presentazione della XVI edizione del Rapporto sulla libertà religiosa.

“La libertà religiosa è un diritto naturale e precede ogni formulazione giuridica, perché è scritto nel cuore dell'uomo. È un diritto proclamato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani” dice ancora Meloni, ringraziando “Aiuto alla Chiesa che soffre per lo straordinario lavoro che porta avanti fin dal 1947 e per il grande servizio che, con la pubblicazione del Rapporto sulla libertà religiosa, offre alle istituzioni, ai mezzi di comunicazione, all'opinione pubblica”.

Il rapporto, aggiunge la premier, “è prezioso, perché non fa analisi o ragionamenti astratti ma entra nel vivo delle persecuzioni e delle discriminazioni, nel vivo delle vittime, della loro storia, della loro vita. È un po' come una guida per tracciare una linea d'azione”.