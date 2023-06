La serenata dell'amico Giovanni Veronesi: davanti alla clinica gli dedica "Puppe a Pera"

Il regista Giovanni Veronesi, i cui esordi sono legati a doppia mandata a Francesco Nuti che per primo credette in lui, si reca fuori dalla clinica dove l'attore e regista toscano è ricoverato e canta, insieme alla figlia e al fratello di Nuti, una delle sue canzoni più note: ‘Puppe a pera’.

“Qui faccio i conti con me stesso -dice Veronesi prima di eseguire il pezzo in stile serenata- . E' la clinica dove è ricoverato Francesco Nuti…senza di lui io non sarei nulla non avrei fatto questo mestiere nel modo in cui l'ho fatto…a volte mi sento in colpa -continua Veronesi- perché sento di non aver fatto tutto il possibile per stargli vicino nei momenti bui …dopo l’incidente non ho potuto dirgli tutte le cose che pensavo, ma qui ci vengo lo stesso volentieri..”.