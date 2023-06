Girandola di bossoli, veicolo corazzato BTR-80 ucraino spara con cannone da 14,5 mm al fronte

Video di guerra dai social ucraini mostra una girandola di bossoli, si tratta secondo il post, di un veicolo corazzato BTR-80 ucraino, che spara con un cannone da 14,5 millimetri al fronte, tra le case che sembrano disabitate.

Gli spari, le pallottole per stanare il nemico, ma alla fine del filmato: la "foto ricordo" sul veicolo dei militari di Kiev, ma nelle immagini di propaganda bellica i soldati sono sempre più di giovane età.

ISW: L'Ucraina segnala l'intenzione di sfruttare l'iniziativa nell'offensiva di Bakhmut

"Gli annunci degli alti funzionari ucraini mostrano che l'Ucraina ha preso l'iniziativa strategica nella sua avanzata su Bakhmut e probabilmente sfrutterà questo vantaggio in un'ampia offensiva", così l'Istituto per lo studio della guerra: "il vice ministro della Difesa Hanna Malyar ha dichiarato in un post su Telegram del 29 giugno che le truppe ucraine "hanno preso l'iniziativa operativa nell'area (del Bakhmut) del fronte" e che le forze russe si stanno "gradualmente ritirando dopo aver subito perdite". Secondo Malyar, le truppe ucraine hanno guadagnato 1.200 metri nella loro avanzata verso Klischiivka, che si trova sette chilometri a sud-ovest di Bakhmut , e 1.500 metri verso Kurdyumivka, 13 chilometri a sud-ovest della città.

Gli annunci congiunti dei diversi funzionari ucraini "potrebbero indicare piani per sfruttare questa iniziativa in misura maggiore nella battaglia in corso su Bakhmut", scrive l'ISW.