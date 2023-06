Giro di Slovenia, Filippo Zana precipita in una scarpata: il video della caduta

Ecco le immagini che hanno spaventato i telespettatori, ancora scossi dalla recente morte di Gino Mäder. Fortunatamente, dopo la caduta il campione d'Italia Filippo Zana si è rialzato concludendo la tappa Lubiana-Caporetto, di 167 chilometri, al secondo posto.

Lo spaventoso incidente di Zana si è consumato durante il Giro di Slovenia, a circa 10 chilometri dal traguardo. Il corridore del team Jayco AlUla era in fuga da solo e nella discesa, dal Kolovrat, è stato tradito dal “computerino”. Il 24enne di Thiene - che ha sbagliato l'impostazione della curva ed è uscito di strada volando in una scarpata con tanto di ‘capriola’ - si è rialzato prontamente, recuperando la bici, e concludendo la competizione al secondo posto, dietro il colombiano Jesús David Peña. Nonostante la bruttissima caduta, il campione italiano è stato bravo a limitare i danni e, grazie agli abbuoni al traguardo, ha superato Diego Ulissi diventando il nuovo leader del Giro di Slovenia con un secondo sul toscano e 6 su Lorenzo Fortunato.

A fine tappa Zana ha accennato alla sua caduta, spiegando: “È stato un mio errore, mi sono fidato del computerino della bici. In quel momento il gps di bordo non si aggiornava. Ho fatto prendere un bello spavento a tutti, per fortuna ho solo una caviglia dolorante”.