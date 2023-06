Gli applausi di saluto di abitanti russi mentre i soldati Wagner lasciano Rostov, sparando in aria

In questo video, le truppe di Prigozhin lasciano la città russa di Rostov sul Don - che avevano occupato senza dover sparare neanche un colpo - per 24ore, ponendovi il loro quartier generale, mentre la folla scesa in strada li saluta festante, applausi, alcune ragazze stringono la mano ad un soldato mentre sta andando via su un mezzo militare.

Usciti di scena salutati come fossero trionfatori, nei filmati i cittadini della città russa danno la mano ai militari del gruppo mercenario, applaudono. Scene di consenso inaspettate