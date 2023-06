Gli esplode una granata accanto mentre avanza nella trincea nemica, video dalla bodycam del compagno

Le unità delle forze di difesa dell'Ucraina hanno continuato ad avanzare in direzione di Bakhmut. Lo ha annunciato il portavoce del Gruppo orientale delle forze armate dell'Ucraina, Sergyi Cherevaty in tv. "In direzione di Bakhmut, le forze di difesa stanno prendendo l'iniziativa, continuando le azioni di assalto, pressando il nemico. In un giorno, sono avanzate da 600 metri a 1.000 metri sui fianchi sud e nord intorno a Bakhmut. Sono stati neutralizzati 186 occupanti, 224 sono rimasti feriti e 8 sono stati catturati", ha spiegato.