Gli istanti terribili dopo l'esplosione, Il panico dopo il raid missilistico a Kramatorsk: il video

Il video terribile girato da un passante subito dopo l'attacco russo a Kramatorsk: si vede una madre che corre con in braccio il suo bambino, passanti che si precipitano camminando sui mobili come possono, per arrivare all'interno della pizzeria colpita dai razzi russi: scene di panico nella città ucraina del Donestk, oggetto di un raid missilistico russo che ha provocato 8 morti tra cui 3 bambini, e al momento 56 feriti.