Grilli mormoni invadono strade, giardini e case del Nevada: le immagini da film horror

Le case infestate da insetti “disgustosi”, commentano quanti si ritrovano barricati in casa. Come in un film horror che a breve dovrebbe concludersi, si spera. Strade, case, giardini, ogni angolo è stato raggiunto da grilli mormoni di colore rosso. Anche il Northeastern Nevada Regional Hospital sta subendo disagi: necessari i soffiatori per foglie nel tentativo di aprire varchi per il passaggio dei soccorsi mentre per le strade si è fatto ricorso agli spazzaneve, per spingere mucchi di grilli sul ciglio della strada. Secondo Jeff Knight, un entomologo del Dipartimento dell'Agricoltura del Nevada, i grilli hanno un ciclo da quattro a sei anni e poi scompaiono per un po'. L'ultima volta erano stati avvistati nel 2019. Starebbero migrando, ma lo spostamento è stimato in 1,6 chilometri al giorno. Questo comporta disagi e condizioni pericolose per chi percorre le strade locali. Si sarebbero già verificati diversi incidenti. Altro problema riguarda i proprietari di casa: per loro non resta che aspettare dai tre ai sei giorni.