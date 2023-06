"Rubano la terra, rubano la storia". I nativi brasiliani contro la legge sulle terre

Si sono radunati all'esterno del Parlamento e della Corte Suprema, nella capitale Brasilia. Ballano, cantano, inalberano cartelli.

Sono poche centinaia, ma qui rappresentano quasi un milione di persone e circa 240 gruppi etnici diversi: gli indigeni del continente, sterminati dalla colonizzazione, cacciati dalle loro terre, ancor oggi minoranza oppressa e minacciata dalla deforestazione, dallo sfruttamento minerario, dalle malattie.

Protestano contro una nuova legge che minaccia i loro territori ancestrali, la loro stessa vita in quelle terre: il “Marco Temporal”.

La normativa è già stata approvata dalla Camera il 30 maggio. Se avrà anche il via libera del Senato, gli occhi saranno puntati sul presidente Lula, che potrebbe esercitare il suo potere di veto - ma il Congresso avrà ancora il potere di rovesciare il veto.

Il disegno di legge si chiama Marco Temporal perché limita l'assegnazione di terre indigene a quelle già occupate dai nativi prima della Costituzione del 1988. In sostanza gli indigeni dovranno dimostrare che le terre su cui vivono erano già stabilmente abitate - e adibite ad attività produttive - prima del 1988. Il che, per popoli spesso nomadi, diventa un ostacolo insormontabile.

Il testo autorizza anche coltivazioni transgeniche nelle terre indigene, vieta l'ampliamento di aree già delimitate, limita i processi di assegnazione non ancora conclusi e quelli non in linea con la nuova legge.

Un duro colpo alle rivendicazioni delle comunità indigene e anche al governo Lula, che si era speso a tutela dei diritti dei nativi.

Una buona notizia invece per i business delle coltivazioni, della deforestazione e delle miniere, lobby che influenzano molti dei partiti di centro e di destra che in Parlamento sono maggioranza.



“La Costituzione del 1988? I popoli indigeni erano qui da molto prima che questo Paese esistesse”, dice una donna tra i manifestanti.