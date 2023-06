Dal drone le immagini dei campi minati allagati vicino a Mykolaiv

Il fiume Inhulets è stato per diversi mesi la linea del fronte nella regione di Mykolaiv. I terreni in questa zona sono stati pesantemente minati.

Ora, l’alluvione provocata dall’esplosione della diga Nova Kakhovka rende difficile l’opera di sminamento e rappresenta una ulteriore insidia per i civili che aspettano di poter tornare a vivere sulla propria terra.

Jasmine Dann, responsabile locale di Hazardous Area Life-support Organization (HALO), la Ong che si occupa dello sminamento, ha spiegato a Reuters: “Dopo l'esplosione della diga, abbiamo assistito a un notevole innalzamento del livello dell'acqua del fiume Inhulets. Durante il primo giorno - circa 55 cm. E da allora ha continuato a salire. Negli ultimi due giorni non siamo riusciti ad accedere a nessuno dei campi minati e riteniamo che la maggior parte di essi sia completamente sommersa”.

Le mine smosse dalle acque di piena che scendono a valle in tutta l'Ucraina meridionale minacciano ora non solo la popolazione alluvionata, ma anche i soccorritori e potrebbero rappresentare un grave pericolo per i civili per decenni a venire. È quanto ha dichiarato mercoledì Erik tollefsen, capo dell'unità per la decontaminazione da armamenti e lo sminamento del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR): “Sono state tutte portate via dall'acqua" e "tutto quello che sappiamo è che sono da qualche parte a valle dell'alluvione”.

Durante la visita di mercoledì a Kherson, anche il vice primo ministro ucraino Oleksandr Kubrakov ha messo in guardia dai pericoli posti dalle mine galleggianti.