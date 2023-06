Himalaya, nuovo studio: "Stiamo perdendo i ghiacciai e li perderemo nell’arco di 100 anni”

Sulle catene montuose dell'Hindu Kush Himalaya i ghiacciai si stanno sciogliendo a un ritmo senza precedenti e potrebbero perdere fino all'80 per cento del loro volume entro la fine del secolo se le emissioni di gas serra non saranno ridotte drasticamente.

Il rapporto pubblicato martedì dal Centro internazionale per lo sviluppo integrato delle montagne (ICIMOD), un’agenzia scientifica intergovernativa con sede a Kathmandu in Nepal, avverte che nei prossimi anni, sulla base delle proiezioni attuali del riscaldamento globale, in tutta la regione aumenteranno le probabilità di inondazioni improvvise e valanghe e sarà compromessa la disponibilità di acqua per quasi 2 miliardi di persone che vivono a valle di dodici fiumi che su queste montagne hanno origine.

Secondo il rapporto, tra il 2011 e il 2020 i ghiacciai sono scomparsi più rapidamente del 65 per cento rispetto al decennio precedente.

"Stiamo perdendo i ghiacciai e li perderemo nell’arco di 100 anni", ha dichiarato Philippus Wester, scienziato dell’ambiente e collaboratore dell'ICIMOD, autore principale del rapporto, “Sta accadendo molto più velocemente di quanto pensassimo."

I mutamenti in corso nei ghiacciai, nella neve e nel permafrost della regione sono "senza precedenti e in gran parte irreversibili".

Con un riscaldamento di 1,5 o 2 gradi rispetto alle temperature preindustriali, i ghiacciai dell'intera regione perderanno dal 30% al 50% del loro volume entro il 2100, secondo il rapporto.

Con un riscaldamento di 3 gradi - quello a cui il mondo si sta avviando con le attuali politiche climatiche - l'Himalaya orientale, che comprende Nepal e Bhutan, perderà fino al 75% dei suoi ghiacciai. Con un riscaldamento di 4 gradi, la percentuale sale all'80%.

“Le conseguenze della perdita di questa criosfera sono troppo vaste per essere contemplate", spiega la vice presidente di ICIMOD Izabella Koziell.

L'Hindu Kush Himalaya si estende per 3.500 chilometri attraverso Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cina, India, Myanmar, Nepal e Pakistan.

I ghiacciai alimentano dieci dei sistemi fluviali più importanti del mondo, tra cui il Gange, l'Indo, il Giallo, il Mekong e l'Irrawaddy, e forniscono direttamente o indirettamente a miliardi di persone cibo, energia, aria pulita e reddito.

Il ghiaccio e la neve delle catene dell'Hindu Kush Himalaya sono un'importante fonte di acqua per questi fiumi, che attraversano sedici Paesi asiatici e forniscono acqua a 240 milioni di persone sulle montagne e ad altri 1,65 miliardi a valle.

Non è il primo rapporto a sottolineare che la criosfera - le regioni della Terra coperte da neve e ghiaccio - sono tra le più colpite dal cambiamento climatico.

Una recente ricerca ha scoperto che i ghiacciai del Monte Everest, ad esempio, hanno perso duemila anni di ghiaccio solo negli ultimi trent'anni.

Lo studio di ICIMOD sostiene anche che duecento laghi glaciali in queste montagne sono considerati pericolosi e che la regione potrebbe registrare un picco significativo di inondazioni entro la fine del secolo.