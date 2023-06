Honduras, tragedia in un carcere femminile: la rissa tra bande rivali e l'incendio, morte 41 donne

Sarebbero 41 le vittime di uno scontro tra gruppi rivali di detenute avvenuto nel “Centro Femenino de Adaptación Social” di Tegucigalpa, in Honduras. Lo riporta il portale honduregno “El Heraldo”, affermando che non esiste ancora un rapporto ufficiale sul numero di feriti e di vittime. Il conteggio sarebbe stato fatto in base alle immagini dei “cadaveri ammucchiati”, in parte carbonizzati e altri con vistose ferite da proiettile. La vicenda sarebbe iniziata quando alcune detenute avrebbero rinchiuso nelle celle altre donne di gang rivali, per poi appiccare l'incendio nelle stesse. La prigione ospitava circa 900 donne.