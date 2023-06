I conservatori hanno la maggioranza assoluta: Mitsotakis premier in Grecia

L'affluenza alle elezioni che sisono tenute ieri in Grecia per eleggere il Parlamento è statadel 52%, come riporta il sito di Kathimerini, mentre è ancora incorso lo spoglio dei voti. Con il 98% dei voti scrutinati, il partito conservatore diNea Dimokratia si attesta al 40,56%, Syriza al 17,83%.