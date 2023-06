I detriti del Titan vicino al relitto del Titanic. Marina Usa: “Rumori compatibili con l'implosione”

Resta “probabile” l'implosione nelle acque del Nord Atlantico del Titan, il sommergibile scomparso da giorni i cui detriti “compatibili” sarebbero stati rinvenuti vicino al relitto del Titanic. Secondo la Guardia Costiera Usa il “campo di detriti”, scovato da uno dei robot, si troverebbe a circa 500 metri dalla prua del relitto del Titanic. Una tragedia nella più grande tragedia del mare del 1912. Dopo giorni di affannose ricerche, ancora in corso, il Wall Street Journal ha rivelato indiscrezioni sulla strumentazione “segreta” in dotazione della Marina degli Stati Uniti: si tratterebbe di sofisticati microfoni, ideati per rivelare i sottomarini nemici, che avrebbero registrato rumori compatibili con l'implosione del Titan. Suoni - sempre secondo il quotidiano statunitense - avvertiti giorni fa, proprio nel momento in cui il batiscafo ha perso i contatti con la nave madre. Morte le persone a bordo. “I detriti sono coerenti con la catastrofica perdita della camera di pressione”, ha detto il contrammiraglio John Mauger del primo distretto della guardia costiera, “le nostre più sentite condoglianze vanno ai cari dell'equipaggio”.