Roma, lieto evento al Bioparco: è nata per la prima volta un'otaria della California

Un evento che scalda i cuori. Al Bioparco di Roma è nata per la prima volta un’otaria della California.

I genitori provengono da strutture zoologiche europee e sono al Bioparco dal 2019, nella grande area dedicata a questi vivaci pinnipedi. La femmina, Samantha è nata nel 2017 e arriva dallo Zoo di Stoccarda, mentre il maschio, Boomer, è nato nel 2016 e proviene dallo zoo francese Zooparc de Beauval.

Il cucciolo è venuto alla luce lo scorso 7 giugno, è in ottime condizioni di salute, ancora non è possibile sapere se sia un maschio o una femmina. La mamma, sebbene sia al suo primo parto, ha un fortissimo istinto materno, non perde mai di vista il piccolo, lo protegge, lo allatta e in questi giorni gli sta insegnando a nuotare.

Nel video i momenti di tenerezza con la mamma che incoraggia il cucciolo a prendere confidenza con l'acqua.