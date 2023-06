Quest'uomo nel bosco potrebbe essere Daniele Potenzoni: affetto da autismo è scomparso 8 anni fa

Due video di pochi secondi, pubblicati su una pagina Facebook dedicata alla sua scomparsa, potrebbero riaprire il caso di Daniele Potenzoni, l'uomo affetto da autismo di cui si sono perse le tracce il 10 giugno del 2015 a Roma, alla fermata della stazione della metropolitana di Termini. All'epoca aveva 36 anni e si trovava nella Capitale insieme a un gruppo che doveva partecipare all'udienza di Papa Francesco.

I familiari dell'uomo chiedono agli inquirenti di fare verifiche su questi video. Una denuncia sarà presentata dal loro legale, alla Polizia postale verrà chiesto di acquisire i filmati. L'obiettivo è accertare quando e dove sono stati girati. "Siamo convinti che questa sia la volta buona che lo Stato si svegli e faccia ciò che deve per cercare nostro figlio. Con questo video le nostre anime si sono riaccese: siamo convinti che Daniele sia ancora vivo", afferma Francesco Potenzoni, il padre del 36enne.

Con lui c'erano anche accompagnatori e alcuni volontari. Forse a causa della folla, Potenzoni fu perso di vista e le ricerche scattate dopo poco non portarono alla sua individuazione.



"Inutile dire che queste immagini ci hanno colpito - prosegue Potenzoni -. I video sono stati postati da una signora alcuni giorni fa su una pagina Fb che segue la vicenda di mio figlio. L'utente ci ha raccontato di essersi imbattuta in questi video navigando su Instagram e ha subito pensato a Daniele".

Il legale e il criminologo che seguono da otto anni la famiglia presenteranno a breve la denuncia per chiedere alla Postale di analizzare il materiale e cercare di ricostruire quando e dove sia stato girato. "Non è escluso che possa trattarsi di video girati all'estero - aggiunge Francesco Potenzoni - per questo stiamo valutando di sollecitare gli inquirenti perché chiedano anche una eventuale rogatoria".

I video

Una persona, in un bosco, indossa una felpa rossa e ha accanto un bicchiere di birra. Una voce fuori campo in russo afferma: "Arnold Schwarzenegger nel film Terminator". Nel secondo video si vede la stessa persona sdraiata a terra, visibilmente ubriaca, a cui viene dato un bicchiere di birra.

Per il padre, Daniele potrebbe essere finito in un gruppo di nomadi, che per racimolare soldi improvvisa spettacolini in strada. "Quello che ci colpisce è la somiglianza della persona che compare - aggiunge -. Io ricordo bene che nei giorni in cui scomparve Daniele a Roma furono portati via dalla zona della stazione molti clochard che vivevano in quell'area: tra loro potrebbe esserci finito anche mio lui".