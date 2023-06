Il bacio rubato tra Damiano e Martina Taglienti, “Io e Giorgia ci siamo lasciati”: il video virale

E alla fine Damiano dei Måneskin lo ha dovuto ammettere, pubblicamente: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”. È la conferma dell'addio dopo la diffusione del video su TikTok, poi diventato virale, nel quale si vede il cantante della band romana baciare un'altra ragazza. Siamo a Formentera, dove i Måneskin sono in vacanza e Damiano è in compagnia di Martina Taglienti. Classe 2001, Taglienti è una modella, un'amica di Victoria De Angelis e Thomas Raggi, che ha frequentato il Liceo Virgilio, la scuola romana di via Giulia dove si è formata la band dei record.

Damiano, 24 anni, e Giorgia, 27, facevano coppia fissa almeno dal 2017, ma la loro relazione era diventata pubblica solo a inizio 2021, quando lui aveva condiviso su Instagram uno scatto con la fidanzata: “Dopo quasi quattro anni, si può dire, no?”. Giorgia l'aveva pubblicata a sua volta, ma avrebbe poi rotto il riserbo solo a maggio dello stesso anno, in occasione dell'Eurovision che avrebbe proiettato i Måneskin sulla vetta d'Europa. “Mi sto sentendo male, ora mi riprendo”, aveva detto, in dialetto romanesco, filmando via Instagram la sua reazione al trionfo del gruppo.