Il carro armato Leopard è "spiaggiato" nel fango: colpito da una mina esplosa a Zaporizhzhia

Un video girato dall'interno di un mezzo militare, mostrerebbe un carro armato Leopard ucraino, adagiato su un fianco nel fango: sarebbe stato colpito da una mina, esplosa a Zaporizhzhia. I soldati russi commentano nel post, sarcasticamente: "Di solito pubblichiamo animali al mattino. Ecco un altro leopardo tedesco fatto saltare in aria da una mina a Zaporizhye".

Proprio oggi, il Consiglio nazionale della Svizzera, la camera bassa, ha convalidato la disattivazione di 25 carri armati Leopard 2. La decisione, adottata con 132 voti contro 59, apre la strada alla vendita di questi carri armati a Berlino."La Germania ci ha chiesto ufficialmente di poter riacquistare questi carri armati. Ha assicurato che non andranno in Ucraina", ha detto il ministro della Difesa svizzero Viola Amherd, secondo la Radiotelevisione svizzera. I Leopard 2 dovranno essere venduti al loro produttore, Rheinmetall, per essere smantellati, ha affermato Rts. La Svizzera rispetta così il suo principio di neutralità, riconosciuto dal 1815 - pur avendo adottato tutte le sanzioni prese da Bruxelles contro Mosca.Berlino potrà tenere questi carri armati o venderli ad altri Paesi, compresi gli alleati dell'Ucraina che forniscono Leopard 2 a Kiev. Germania, Polonia, Finlandia e Svezia sono tra i Paesi che hanno inviato carri armati in Ucraina.