Il cielo di Kiev di notte s'illumina d'improvviso: l'esplosione dei droni abbattuti dalla contraerea

Video in bianco e nero dei droni russi lanciati contro la capitale ucraina abbattuti dalla contraerea. "Non sono stati segnalati vittime o danni particolari".

Le difese aere ucraine hanno abbattuto più di 30 Uav russi lanciati su Kiev questa notte. Lo rende noto la Kyiv City Military Administration via Telegram, come riportano media locali. A maggio scorso, la Russia ha condotto oltre 20 attacchi con missili e droni contro la capitale ucraina.



Ieri un altro blitz aveva causato 3 vittime, tra cui una bambina di 11 anni, e decine di feriti.