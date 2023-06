Il costo climatico della guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina sta aggravando la crisi climatica in un momento in cui le emissioni globali di gas serra stanno già raggiungendo livelli record.

È quanto emerge da un rapporto di esperti che hanno calcolato l'impatto complessivo del conflitto in termini di emissioni di CO2.

Una versione preliminare del rapporto era stata diffusa nel novembre del 2022. Il gruppo di ricercatori guidato dall’olandese Lennard de Klerk aveva calcolato che nei primi sette mesi di guerra le emissioni ammontavano già ad almeno 100 milioni di tCO2e (tonnellate di CO2 equivalente).

Il rapporto preliminare, tuttavia, avvertiva che una serie di impatti non erano ancora stati presi in considerazione e che le cifre sottostimassero il vero livello di emissioni.

Il pronostico sembra essere confermato dalla versione finale del rapporto, che sarà presentato questa settimana a margine della conferenza delle Nazioni Unite sul clima a Bonn: i primi 12 mesi di guerra provocheranno un aumento netto di 120 milioni di tonnellate di gas serra, pari alla produzione annuale di un Paese come il Belgio.

I ricercatori hanno esaminato una serie di fattori che contribuiscono alle emissioni, dal carburante utilizzato dai veicoli agli incendi boschivi, ai cambiamenti nell'uso dell'energia in Europa, prendendo anche in considerazione il costo della futura ricostruzione di edifici e infrastrutture.

"Non ci aspettavamo che le emissioni di una guerra fossero così significative. E non è solo la guerra in sé a contribuire alle emissioni, ma anche la futura ricostruzione delle infrastrutture distrutte", ha dichiarato de Klerk all’agenzia di stampa Reuters.

Il rapporto “Danni climatici causati dalla guerra della Russia in Ucraina” è stato finanziato dalla European Climate Foundation e dall'Environmental Policy and Advocacy Initiative in Ucraina.

La contabilizzazione delle emissioni di carbonio sarà al centro del vertice sul clima COP28 che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre, quando i Paesi valuteranno i progressi compiuti rispetto agli obiettivi climatici concordati a Parigi nel 2015.

Per de Klerk è fondamentale che le emissioni militari siano incluse.

Secondo il rapporto, quasi la metà dell'aumento netto delle emissioni dall'inizio della guerra in Ucraina, nel febbraio dello scorso anno, è legato alla ricostruzione di edifici, strade e fabbriche danneggiate dai combattimenti.

Circa il 19% delle emissioni, invece, deriva da attività militari come la combustione di carburante nei veicoli, la produzione e lo sparo di munizioni e la costruzione di fortificazioni in cemento.

Nel computo complessivo sono incluse le emissioni di gas serra provenienti dall'esterno dell'Ucraina e legate al conflitto, come le fughe di gas dal gasdotto Nord Stream, l’impatto sui voli internazionali e il movimento dei profughi.