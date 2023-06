Caduta dal gommone, disposta l'autopsia sul corpo di Denise

Oggi è il giorno forse più difficile per la comunità che si stringe introno alla famiglia di Denise dopo la tragica scoperta di ieri. A Polistena, dove Denise frequentava il liceo linguistico con cui si trovava in gita nel Pollino, e a Rizziconi dove la ragazza viveva con la sua famiglia. Intanto i sindaci dei due paesi hanno comunicato che stanno preparando delle iniziative pubbliche in ricordo della ragazza.



I funerali saranno a Rizziconi paese Natale della ragazza, ma solo quando la procura di Castrovillari che ha aperto un’indagine sull’accaduto deciderà di effettuare l’autopsia sul corpo della ragazza e dissequestrerà il cadavere-. Autopsia che potrebbe anche avvenire oggi.

Ieri una commemorazione di preghiera con una fiaccolata per ricordare Denise è stata celebrata dal parroco di Polistena Don Pino De Masi con centinaia di partecipanti commossi.

Tra i cittadini dei due comuni del reggino ci sono sgomento e rabbia, per una vita spezzata troppo presto.