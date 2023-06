Il dolore di Prodi per la sua Flavia: "Ripeteva che per ogni rottura è necessario rammendare"

In 54 anni di matrimonio, Romano Prodi e la moglie Flavia hanno “sempre parlato di tutto e sempre condiviso tutto” ha ricordato il Professore in un passaggio del discorso tenuto al termine del funerale della moglie, nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna. “Abbiamo sempre condiviso tutto - ha sottolineato Prodi - dalla nostra presenza in questa città tanto amata, alla mia presidenza dell'Iri, e poi alla vita politica a Roma e a Bruxelles. Abbiamo proprio sempre parlato di tutto, e ho chiesto a lei infiniti consigli e anche ieri pomeriggio, parlando con Giorgio e Antonio, mi è venuto spontaneo dire ‘Questo lo chiedo a Flavia’”.

La sua era “una presenza intellettuale discreta e raffinata, una intelligenza all'avanguardia con generoso disinteresse” ha aggiunto il Professore. La moglie era “affezionata alla città e allo Stato. Aveva come obiettivo costruire un'Italia molto seria”. Prodi ha poi concluso: “Questi sono i pochi pensieri che voglio condividere con voi nel momento in cui salutiamo Flavia per l'ultima volta. Non pensate che la nostra vita insieme sia stata solo fatta di scambi intellettuali: abbiamo vissuto insieme cielo e terra, anche terra. Con felicità tra di noi, con gli amici e nelle vacanze con tutta la tribù. Proprio alla vigilia della partenza per Assisi, mentre camminavamo come sempre, per le vie di Bologna, ci siamo chiesti se dal Paradiso si possa eventualmente vedere piazza Santo Stefano. Io credo proprio di sì” ha chiosato Prodi.

Flavia Franzoni verrà sepolta nel pomeriggio nella tomba della famiglia, nel cimitero di San Ruffino, frazione di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia.