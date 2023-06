Il drone Associated Press sulla rovine della diga: nessun segno di bombardamento

Un team dell'agenzia statunitense Associated Press ha sorvolato con un drone le rovine della diga di Kakhovka e le zone circostanti. I russi hanno accusato “bombardamenti ucraini” per il crollo della diga (che Mosca controlla da un anno), ma gli edifici ancora visibili sopra le acque, nota l'agenzia, non mostrano danni tipici di una bomba sganciata dall'alto, come bruciature o cemento scheggiato. Almeno 4.000 persone sono state evacuate dalle sponde del fiume controllate sia dalla Russia (a est) che dall'Ucraina (a ovest), ma non è ancora evidente la reale portata del disastro, in un'area dove vivevano oltre 60.000 persone. La distruzione della diga idroelettrica di Kakhovka e lo svuotamento del suo bacino idrico sul fiume Dnipro si sommano alla sofferenza che colpisce da un anno la regione per gli attacchi di artiglieria e missili russi.