Il fumo degli incendi in Canada è arrivato fino in Spagna

Il fumo degli incendi canadesi arriva in Europa. Dopo aver ricoperto diversi grandi centri urbani tra cui New York City e Toronto, tingendo i cieli di un arancione inquietante, ha attraversato il Nord Atlantico. Il peggioramento degli incendi in Quebec e Ontario produrrà probabilmente cieli nebbiosi e tramonti arancione intenso in Europa questa settimana. Tuttavia, poiché si prevede che il fumo rimanga più alto nell'atmosfera, è improbabile che la qualità dell'aria superficiale ne risenta.

Gli incendi che bruciano vaste aree del Canada orientale e occidentale hanno rilasciato un record di 160 milioni di tonnellate di carbonio, ha dichiarato il servizio di monitoraggio atmosferico Copernicus dell'Unione europea.

La stagione è la peggiore mai registrata, con circa 76.000 chilometri quadrati in fiamme nel Canada orientale e occidentale.

Gli scienziati sono particolarmente preoccupati per ciò che gli incendi del Canada stanno immettendo nell'atmosfera e nell'aria che respiriamo. Il carbonio che hanno rilasciato è più o meno equivalente alle emissioni annuali di anidride carbonica dell'Indonesia dovute alla combustione di combustibili fossili.