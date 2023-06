Il fuoco dell'esplosione, poi la nuvola di fumo: mentre il soldato punta il cellulare a Zaporizhzhia

Video dal fronte di Zaporizhzhia - secondo l'autore del post diffuso sui social russi - un potente colpo di artiglieria, prima la luce delle fiamme, poi la nuvola. Il tutto è ripreso da un soldato, che a sua volta, inquadra un altro militare che sta seguendo la scena con il suo smartphone.

E proprio nella regione, è arrivato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Rafael Mariano Grossi, giunto a Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale, per una visita alla centrale nucleare più grande d'Europa. L'obiettivo è quello di verificarne le condizioni di sicurezza dopo l'attacco contro la diga di Nova Kakhovka nella regione di Kherson, che si trova a monte della centrale nucleare. Lo ha annunciato Mikhail Ulyanov, rappresentante della Russia per le organizzazioni internazionali a Vienna. Si tratta della terza visita di Grossi allo stabilimento di Zaporizhzhia dallo scorso settembre. Domenica l'Aiea aveva dichiarato di aver bisogno di accedere a un luogo vicino all'impianto per determinare i livelli dell'acqua nel serbatoio e per chiarire una discrepanza tra le misurazioni successive al crollo della diga.