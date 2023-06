Il grande cannone ucraino è in fiamme, distrutto dai russi l'obice d'artiglieria M777 a Zaporizhya

Nel video propagandistico, che sembra girato da un militare con uno smartphone - che si inquadra durante il filmato - due obici d'artiglieria M777 americani in fiamme. Secondo il post - sui social russi - proverebbe i progressi delle truppe russe in battaglia, sul fronte di Zaporizhya.

USA: Nessuna conferma sui veicoli distrutti nella controffensiva ucraina

Secondo il Pentagono, non ci sarebbe nessuna conferma al momento della presunta perdita di 16 veicoli da combattimento della fanteria Bradley di fabbricazione statunitense durante la controffensiva dell'Ucraina, come dichiarato da media russi che ieri avevano pubblicato video per "provare" quanto affermato.