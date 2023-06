Il “maiale” sfila quasi inosservato alla parata: ecco le curiosità del siluro a lenta corsa

La sigla militare è meno nota tra gli addetti, che preferiscono chiamarlo “Maiale”. A cosa serve e quali sono le sue caratteristiche? Si tratta di un sommergibile avvicinatore, temuto dal nemico, in grado di spostarsi a velocità ridotte trasportando due persone, munite di respiratori subacquei, e una carica esplodente a tenuta ermetica. Un eccellente mezzo per raggiungere le navi nemiche, ormeggiate in porto, e piazzare occultamente l'esplosivo.

I primi prototipi (S.L.C.), realizzati allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, misuravano circa 7,30 metri ed erano spinti da un motore elettrico: circa 24 chilometri di autonomia da percorrere a 2,5 nodi. A modellare la forma del “Maiale” sono tre sezioni: l'area frontale arrotondata, per agevolare la navigazione, custode della carica di tritolo (Fino a 230 Kg di tritolite, ndr); La zona centrale, di forma cilindrica, contenente all'interno le batterie e all'esterno la seduta per gli assalitori; E infine la coda conica cui è alloggiato il motore, oltre alle eliche e i timoni.

L'attacco con il “Maiale” avveniva nei porti, appunto, dopo qualche giorno di navigazione. Nelle vicinanze dell'obiettivo, gli operatori mettevano la testa fuori dall'acqua per sondare la situazione, per respirare all'aria aperta, prima di concludere la missione. Identificata la sagoma della nave, il siluro si porta sotto l'imbarcazione per poi risalire fino allo scafo. Si piazza la carica, operazione che avvengono al buio e in una condizione di estrema pericolosità, per poi fuggire: ci sono due ore e mezzo prima della deflagrazione.