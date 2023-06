Il mezzo corazzato russo colpito al serbatoio: sembra un razzo - Video

Questo video, pubblicato domenica 18 giugno dall'8° Compagnia Separata “Aratta” del Corpo dei volontari ucraino, è stato geolocalizzato a Zherebyanky, nella regione di Zaporizhzhia, poco a sud dell'abitato di Piatykhatky recentemente liberato dalle forze ucraine. Mostra un mezzo corazzato russo in movimento con il serbatoio in fiamme, dopo essere stato colpito. Le forze armate ucraine continuano ad avanzare nella regione verso sud-sud-est, in direzione di Melitopol e di Berdyansk, stanto a quanto rifersce il 20 giugno il bollettino dello Stato Maggiore interforze di Kiev.