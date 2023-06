Il missile al rallenty: soggettiva della granata lanciata contro carro armato ucraino, il video

Video di guerra con il lancio di una granata "al rallenty", sui social il messaggio recita "Un tank colpito contemporaneamente da due granate in tandem di un RPG-7. Vista da un lanciagranate". L'RPG-7 è un vecchio lanciagranate ex sovietico. Il filmato è diffuso sui social dei filo-russi che combattono in ucraina, e mostra una soggettiva della granata, lanciata contro un carro armato ucraino, e poi l'esplosione.

Secondo il presidente ucraino, Zelensky, nonostante tutto le truppe ucraine stanno avanzando, di poco ogni giorno, ma in modo indubitabile facendo progressi.

Zelensky: "Le nostre truppe stanno avanzando, posizione per posizione, passo dopo passo, stiamo avanzando". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video postato nella notte."Questa settimana abbiamo avuto Ramstein, e l'aspetto principale è la velocità dei rifornimenti. La prossima settimana avremo nuove importanti comunicazioni con i nostri partner, per il bene del nostro movimento, per il bene delle armi, per il bene dei nostri guerrieri che hanno tutto ciò di cui hanno bisogno. Sono grato a tutti coloro che ora sono in combattimento, nelle posizioni e nei posti di combattimento", ha concluso.